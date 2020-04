Quand Eric Bischoff a-t-il su que sa dernière course à la WWE était un flop?

WWE.com

Les espoirs étaient élevés parmi certains plus que d’autres, mais tout le monde de la lutte a été intrigué par l’annonce par la WWE en juin dernier que Paul Heyman et Eric Bischoff deviendraient respectivement les superviseurs de Raw et de SmackDown.

Heyman est toujours là. Bischoff, évidemment, ne l’est pas.

Au cours d’un épisode spécial de son podcast ’83 semaines ‘(diffusé exclusivement pour les abonnés de Patreon), Bischoff a révélé exactement quand il savait que ses jours dans l’entreprise étaient comptés. Cela n’a pas pris longtemps – Eric a dit au co-animateur Conrad Thompson qu’il n’avait que six à huit semaines avant de se rendre compte que les choses n’allaient pas.

Bisch dit que ce n’était pas exactement un secret non plus. La plupart au sein de la WWE savaient qu’il n’était pas très bien (même si Eric a également dit que Vince McMahon a fait tout ce qu’il pouvait pour que les choses fonctionnent). Son expérience de quatre mois a également été révélatrice en ce sens qu’elle a renouvelé le respect de Bischoff pour Paul Heyman.

Il a décrit la figure de proue de Raw comme “une star du rock f * cking”, et l’a félicité pour être capable de gérer autant qu’il le fait. Les choses n’ont pas cliqué sur Eric de la même manière, et il a été remplacé par Bruce Prichard en octobre 2019.