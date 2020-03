Quand Goldberg envisagerait-il son match de retraite à la WWE?

Il est assez étonnant de penser que Bill Goldberg est en tête d’affiche de Wrestlemania 36, ​​même à 53 ans. La WWE le considère comme les meilleures superstars du marketing lorsqu’il s’agit de livrer un match de chapiteau lors des salons.

Ainsi, il a détrôné l’évènement principal considéré auparavant, le Fiend Bray Wyatt et a remporté le championnat universel à Super ShowDown. Cela, à son tour, a mis en place le match de l’événement principal que nous n’avons jamais pensé voir.

Goldberg sera désormais défié par Roman Reigns à Wrestlemania 36 avec son prix convoité suspendu dans la balance. Le majestueux combat «lance contre lance» décidera du sort du championnat universel à la vitrine des immortels.

Comme indiqué précédemment, la WWE envisage de remplacer le joueur de franchise actuel en utilisant l’ancienne franchise WCW qui s’approche de la retraite. Il est presque certain que Goldberg lâchera la ceinture au Big Dog le 5 avril.

Ensuite, les questions se sont transformées en ce qui suit pour The Myth, qui a déjà tenu une séquence sans défaite. Goldberg ne peut pas continuer son relais de lutte pour toujours. Le personnage inhumain qu’il dépeint est à des fins à l’écran qui est assez différent de la vie réelle. Cela dit, l’éléphant de la pièce devait être adressé.

Dans une récente interview avec Total Slam Podcast, Goldberg a déclaré qu’il était juif de religion. Donc, lui et son agent envisagent d’avoir son match de retraite en Israël,

«J’envisage mon match de retraite en Israël. En fait, mon agent et moi en avons parlé il y a une minute et c’est un gros sujet de conversation en ce moment, donc c’est quelque chose que nous allons considérer. “

À ce jour, la WWE n’a pas organisé d’événements ni de spectacles internationaux en direct en Israël. Cela signifie que Goldberg devra se battre pour une autre promotion lors de son dernier match ou organiser lui-même un spectacle afin qu’il puisse avoir son match de retraite dans le pays du Moyen-Orient.

Ce moment pourrait ne pas arriver plus tôt car Goldberg souhaite lutter jusqu’à ce que la WWE ne recule pas face à de nouveaux défis. Dans une récente conversation avec The Bump de la WWE, le champion universel a déclaré que tant qu’il pensait pouvoir livrer sur le ring, il se présenterait en capacité de lutte,

“Tout comme je l’ai dit à quelqu’un hier en disant:” Hé, quand vas-tu raccrocher? “Le fait est que si je reçois un appel téléphonique [from WWE] et je peux toujours faire ce que j’ai fait dans la journée et l’amener à au moins un niveau acceptable alors je ne dirai pas non.

Je suis un joueur de ligne défensif. Je suis un meathead par le métier donc si vous me donnez, vous savez un défi que je vais relever. “