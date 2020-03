Que s’est-il passé après le WWE Raw de la nuit dernière?

L’épisode de Raw de la nuit dernière a disparu, Seth Rollins battant Kevin Owens après que lui, Murphy et AOP aient vaincu The Street Profits et Viking Raiders dans un événement principal à huit joueurs.

Le plaisir a vraiment commencé lorsque les caméras ont cessé de rouler.

PWInsider a noté que des correspondants sur place leur avaient dit que nul autre que Drew McIntyre n’était sorti après que la série soit tombée dans l’obscurité et avait affronté le «Monday Night Messiah». Drew a interrompu une promo Rollins, l’a frappé avec un Claymore Kick puis est parti.

Ce n’est pas tout ce qui s’est passé. Une fois qu’il avait récupéré de l’attaque de McIntyre, Seth a repris le micro et a dit que les choses entre eux n’étaient pas terminées. Il a averti que “les choses changeront” une fois que Drew aura battu Brock Lesnar pour devenir champion de la WWE à WrestleMania 36.

Cela laisse entendre que McIntyre remportera la ceinture à Tampa et que Seth Rollins sera son premier challenger de championnat après l’avoir fait. Ce pourrait être la façon dont la WWE teste les eaux et évalue l’intérêt pour une telle rivalité avant d’arriver à ‘Mania.

Aimeriez-vous voir Drew devenir le champion et ensuite travailler une série avec Seth?