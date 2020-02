Que s’est-il passé après que AEW Dynamite ait quitté les airs?

AEW

La nuit dernière, AEW Dynamite était une affaire très émouvante, marquée par la guerre en cage en acier fortement promue de Cody avec Wardlow, qui a ensanglanté “ The American Nightmare ” en quelques minutes et a dominé une grande partie du combat, mais a finalement chuté lorsque Cody a frappé un Moonsault spectaculaire du haut de la haute – cage à parois.

Un grand moment cathartique pour clore une guerre de la vieille école, de style territoire, et tandis que Dynamite sortait de l’air avec Cody se tenait au sommet de la cage, “ The Nightmare ” a attrapé le bâton et a parlé à la foule en direct par la suite.

AEW a téléchargé la promo sur sa chaîne YouTube: –

L’entrevue était aussi sincère que vous l’attendiez de Cody, et plus encore parce qu’il la crachait à Atlanta. Les quatre cavaliers se sont cassé la jambe de son père dans une cage en acier dans cette même ville. Cody a fait référence à cela dans la promo, avec le petit œil latéral qu’il a donné à Arn Anderson une touche agréable.

Il semble que le segment sombre ait également été énorme avec la foule en direct. L’utilisateur de Twitter et écrivain Sportskeeda Greg Bush était dans le bâtiment: –

Super trucs tous azimuts. Le programme Cody / MJF est en feu en ce moment, avec la cage correspondant au dernier chapitre réussi de cette histoire longue et captivante.