Que s’est-il passé après que la WWE RAW ait quitté les ondes?

Après la diffusion de WWE RAW lundi soir, Drew McIntyre est sorti sur le ring et a défié Randy Orton pour un match. Au lieu de cela, Erick Rowan est sorti et McIntyre l’a vaincu rapidement. Après le match, McIntyre a coupé une promo et a médité son match avec Brock Lesnar à WrestleMania 36.

Vous pouvez consulter quelques photos du spectacle ci-dessous:

