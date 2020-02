Que s’est-il passé après que le NXT d’hier soir ait disparu des ondes?

WWE.com

L’épisode de NXT de la nuit dernière s’est terminé par un regard fixe entre Adam Cole et Tommaso Ciampa avant leur match pour le titre NXT ce dimanche à TakeOver: Portland.

Les deux hommes étaient toujours face à face lorsque les caméras se sont estompées au noir et que l’émission a cessé de paraître, mais l’action ne s’est pas arrêtée pour les fans de Full Sail. D’abord, Ciampa a frappé Cole avec sa finition «Fairytale Ending», puis a attrapé le micro et s’est adressé à la foule.

Le challenger a déclaré qu’il avait eu des conversations de cœur à cœur avec sa femme à propos de son avenir lorsqu’il était blessé au cou. Ciampa a noté qu’il avait promis de participer au week-end de WrestleMania 36 en tant que champion NXT, ce qui signifiait qu’il devait gagner à TakeOver: Portland.

Son discours émotionnel laissait entendre que Tommaso allait reprendre “Goldie” à Cole ce week-end, et incluait même des nouvelles que Ciampa avait garanti à sa fille qu’il ramènerait la ceinture à la maison.

Cole vs Ciampa fait la une d’une carte qui comprend désormais quatre combats de titre, un match en simple entre Finn Bálor et Johnny Gargano, et un “ Street Fight ” opposant Tegan Nox à l’ancien pote Dakota Kai.

Ciampa est-il un champion en attente?