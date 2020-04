Quel avenir pour le démon?

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Andy Murray pour un aperçu de l’épisode post-WrestleMania de SmackDown de ce soir!

Le paysage de la marque bleue est très différent de ce qu’il était il y a à peine sept jours. La semaine dernière, Goldberg était Champion Universel, Dolph Ziggler avait l’avantage sur le pauvre Otis, et John Cena n’était qu’un scamping joyeux.

Avance rapide vers l’épisode de SmackDown de ce soir sur FOX et nous devons célébrer le championnat pour le nouveau champion du monde Braun Strowman, Otis et Mandy Rose pourraient enfin aller à cette date, et John Cena est … mort?!

Adam, Michael et Andy discutent de qui devrait être le premier challenger pour le titre “ Monster parmi les hommes universels ”, prévisualisez un match revanche WrestleMania avec Alexa Bliss, Nikki Cross et The Kabuki Warriors, et spéculez sur ce que ce soir pourrait avoir en réserve pour les deux improbables tourtereaux ainsi que Sonya Deville.

Les gars discutent également de ce que l’avenir réserve à Bayley, championne féminine de SmackDown et à sa meilleure amie Sasha Banks, après ce qui s’est passé lors du match Fatal 5-Way à ‘Mania, et se disputent sur la question la plus intrigante avant l’émission de ce soir, quelle suite pour The Démon?!