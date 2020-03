Quel cadeau super-unique Stone Cold a-t-il donné à Jim Ross?

Lors d’un récent épisode de son podcast «Grilling JR», Jim Ross a répondu aux questions des auditeurs. La réponse la plus intéressante est venue quand quelqu’un a demandé à l’annonceur emblématique quel morceau de souvenirs de lutte, le cas échéant, signifiait le monde pour Jim.

C’est à ce moment que Ross a révélé qu’il possédait en fait un morceau unique de l’histoire de l’industrie.

Après que Steve Austin ait joué son dernier match à WrestleMania XIX en 2003, ‘Stone Cold’ a décidé de donner à son bon ami JR les bottes qu’il portait sur le ring. C’est vrai, Jim a les bottes annulaires d’Austin dans sa maison, et elles occupent une place de choix dans sa collection.

Ils chercheraient un joli sou, mais JR ne vend pas.

Ross a fourni des commentaires sur certains des meilleurs moments sur le ring d’Austin, et le «serpent à sonnettes» voulait commémorer son amitié avec l’annonceur en lui donnant ses bottes. C’était un signe de respect d’un pair à l’autre, et c’est quelque chose qui comptait beaucoup pour Jim.

On espère seulement qu’il lance occasionnellement sur WWF The Music: Volume 3, passe à la piste 14, enfile les bottes et recrée la marche d’Austin sur le ring. Je plaisante.