Quel est le plus grand regret de Kurt Angle WWE?

WWE.com

Kurt Angle a révélé le plus grand regret de sa carrière à la WWE lors de l’une de ses sessions de questions / réponses régulières avec les fans sur Facebook.

La légende, qui a pris sa retraite l’année dernière après un match assez boiteux avec le baron Corbin à WrestleMania 35, dit qu’il souhaite qu’il ait été réservé pour gagner un match Royal Rumble lors de sa première manche 1999-2006. Pendant ce temps (Angle a commencé à la fin de 1999), The Rock, Steve Austin, Triple H, Brock Lesnar, Chris Benoit, Batista et Rey Mysterio étaient tous gagnants.

Angle n’a pas dit si on lui avait promis une victoire dans Rumble ou non, mais a noté que les blessures augmentaient toutes les chances d’être prises en compte plusieurs fois. Ces problèmes de santé ont peut-être modifié les plans provisoires de la WWE d’écrire l’olympien comme vainqueur de Rumble.

Il est plutôt étrange qu’il ne l’ait jamais gagné une seule fois; Kurt était une grande star qui a réalisé presque tout le reste. Il est devenu champion intercontinental, européen et WWF au cours de sa première année avec la société, et il a également remporté le tournoi King Of The Ring en 2000 également. Le Rumble est celui qui s’est échappé pour Angle.

Il le regrette quand il revient sur sa carrière maintenant.