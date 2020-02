Quel est le souvenir de catch préféré de CM Punk?

WWE.com

Quel est le souvenir préféré de CM Punk d’une carrière passée à lutter à travers le monde? Une réplique du titre WWE, peut-être? Peut-être que Punk a encadré une paire de troncs portés pour sa première apparition à WrestleMania, ou qu’il garde quelque chose de son jeune ROH?

Nan.

Lors d’un Reddit AMA, Punk a révélé que son souvenir préféré était en fait quelque chose qui appartenait à un obscur numéro de carte du début des années 1990. Les fans plus âgés peuvent se rappeler le temps de Steve Keirn en tant que Skinner dans la WWF. L’homme alligator était une version plus sale, plus odorante et plus voyante de Crocodile Dundee entre 1991 et 1993, mais il n’était guère plus que du papier d’aluminium pour les plus grandes stars pendant sa course.

Keirn a ensuite trouvé sa place dans le système de la WWE en tant que formateur chez OVW, et c’est là qu’il a rencontré Punk. Avant que Punk ne soit appelé sur la liste principale, ol ‘Skinner lui a donné la patte de gator qu’il porterait autour de son cou. C’est quelque chose que M. «Changer la culture» garde toujours en sécurité à ce jour.

La patte occupe une place de choix dans la maison de Punk, ce qui est assez étrange, et c’est la preuve que l’héritage de Skinner perdure. Vous voyez, ces cinq minutes combinées dans les matchs de Royal Rumble n’étaient pas pour rien.