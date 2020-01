Quel gadget de la WWE du milieu des années 90 est venu avec Shawn Michaels?

WWE.com

Sur son podcast “ Something To Wrestle With ”, l’esprit créatif actuel de la WWE, Bruce Prichard, s’est rappelé avoir rencontré le gimmick du chanteur country de Jeff Jarrett au début des années 1990.

La promotion cherchait des moyens de rendre Jarrett encore plus facile à haïr pour les fans, et c’est alors que Shawn Michaels a proposé quelques idées. Le premier, et le plus important, a été de donner à «Double J» un radiateur qui pourrait l’aider à tricher pendant les matchs.

Michaels a suggéré que Brian James prenne le concert. Au sens propre.

Quand Prichard et d’autres ont demandé quel genre de personnage James pouvait jouer, ol ‘HBK a encore fouillé dans son sac de trucs créatifs et a dit que ce serait amusant s’il devenait’ The Roadie ‘. Shawn ne s’est pas arrêté là, et a même dit que James s’accroupit pendant les entrées et au bord du ring comme un vrai roadie de concert ne resterait pas sous les projecteurs.

Le WWF pensait que c’était du génie et «The Roadie» était né.

Plus tard, ce gadget allait se transformer en personnage de Road Dogg, celui qui a transformé James en un phénomène de l’ère Attitude avec les fans dans le cadre de la génération D.Michaels cherchait son futur copain dès 1995.