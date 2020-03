Quel match le Main Event WrestleMania 36

WWE.com

Ne soyez pas trop surpris si les affrontements entre Becky Lynch et Shayna Baszler au Raw Women’s Championship font la une de WrestleMania 36.

C’est selon WrestleVotes, qui a tweeté ce qui suit mardi: –

Le rapport contredit les documents officiels de la WWE qui avaient Baszler contre Lynch dans la nuit deux, ainsi que Goldberg contre Roman Reigns et John Cena contre “ The Fiend ” Bray Wyatt, avec Brock Lesnar et Drew McIntyre apparemment en tête d’affiche samedi. Ces files d’attente n’ont cependant jamais été vraiment confirmées.

Comme indiqué précédemment, la WWE prévoit d’enregistrer WrestleMania 36 dans son intégralité aujourd’hui et demain. Ils auront la possibilité d’organiser le contenu enregistré comme bon leur semble et ne pourront décider d’une programmation concrète qu’à la toute dernière minute, quel que soit l’ordre dans lequel ils filmeront les combats. Où Baszler vs Lynch et les autres matchs de ‘Mania sont positionné pourrait descendre sur le fil.

Raw de cette semaine a vu “ The Man ” prendre une certaine revanche sur “ The Queen of Spades ” après avoir gâché son segment d’interview, battant le challenger avec une chaise en acier. Malgré cela, Shayna reste la favorite pour remporter l’or au pay-per-view, bien que la querelle n’ait pas été aussi largement saluée que prévu.