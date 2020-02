Quel match sera le Main Event de la WWE WrestleMania 36?

WWE.com

Il semble que l’affrontement du championnat de la WWE opposant Brock Lesnar au vainqueur du Royal Rumble 2020 Drew McIntyre sera le titre de WrestleMania 36.

C’est selon Dave Meltzer du Wrestling Observer, qui estime que la WWE suivra la voie traditionnelle consistant à faire en sorte que le champion de la WWE défende sa sangle contre le pivot du Rumble lors du dernier match de la nuit du 5 avril.

McIntyre contre Lesnar est le seul combat à avoir été officiellement confirmé pour la «vitrine des immortels» de cette année jusqu’à présent. Un match à contrecœur entre Edge et Randy Orton semble également être en préparation et aurait probablement été également un candidat majeur à la une. La championne universelle “ The Fiend ” Bray Wyatt contre Roman Reigns, la championne féminine brute Becky Lynch contre Shayna Baszler et la championne NXT Rhea Ripley contre Charlotte Flair sont également considérées comme faisant partie des plans de la WWE.

L’année dernière, la convention de la WWE a été rompue en plaçant la triple menace Becky Lynch contre Ronda Rousey contre Charlotte Flair dans le créneau principal de l’événement. ‘The Man’ a remporté cette victoire, épinglant ‘Rowdy’ dans une finition bâclée, capturant les titres féminins Raw et SmackDown. Lesnar, quant à lui, a dû se contenter de l’ouverture.