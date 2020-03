Quelle ancienne star de la WWE a enterré la hachette avec Randy Orton?

Bully Ray s’est ouvert pour parler de la chaleur de longue date avec Randy Orton lors d’une récente édition de son émission «Busted Open Radio».

Le boeuf entre les deux hommes provenait d’une mauvaise communication dans un match par équipe vers le début de la course de Randy dans Evolution. Lui et Batista ont travaillé avec The Dudley Boyz sur une émission maison, et les choses ne se sont pas bien passées – Orton a terminé le match avec une cheville blessée, Bubba Ray s’est blessé au cou et même Batista s’est retrouvé pris dans des choses avec une blessure mineure.

Randy et Bubba se sont mutuellement blâmés pour ce qui s’est passé et n’ont pas parlé pendant plus de 10 ans. Puis, lorsque The Dudleyz a rejoint la WWE en 2015, ils se sont reconnectés instantanément, ont réalisé qu’ils avaient mûri depuis ces jours et que transporter tout ce ressentiment n’était pas sain.

Les deux hommes ont reconnu leur réaction excessive et sont devenus rapidement des amis. Maintenant, ils peuvent échanger des cartes de Noël, et c’est quelque chose que Bully trouve assez cool.

Il n’a fallu que cinq minutes de conversation entre deux hommes adultes pour enterrer la hache de guerre et passer comme collègues et amis. C’est quelque chose que Dudley était ravi de faire.