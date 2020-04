Quelle ancienne star de la WWE était supposée être à la maison Benoit le même soir que la tragédie?

www.wwe.com

En 2014, Bob Holly est apparu sur l’ancien podcast “ Ross Report ” de Jim Ross et a parlé de presque être dans la maison de Chris Benoit la nuit où Nancy Benoit a été assassiné par l’ancien lutteur de la WWE.

Holly a commencé le recomptage en disant à J.R.“Je ne sais pas si vous le savez ou non. J’étais censé être chez Chris [on the night] qu’il a tué Nancy. J’étais censé être chez lui ce jour-là.

En marge en raison d’une méchante infection du staphylocoque à l’époque, Holly était à Atlanta pour des affaires, ce qui a amené Benoit à demander par téléphone qu’il vienne le voir chez lui. Holly a insisté sur le fait que Benoit devrait passer son temps seul avec sa famille et qu’il «n’avait pas besoin de lui».

Cependant, Benoit a continué à pousser Holly à venir pour «dîner avec nous ou quoi que ce soit».

Benoit a téléphoné à Holly le lendemain en rentrant chez lui après un rendez-vous chez le médecin et “en quelque sorte (Holly) pour ne pas l’avoir appelé et venir”. Plus tard dans l’après-midi, Benoit tuerait sa femme Nancy et c’est pourquoi l’appel téléphonique a vraiment frappé durement Holly.

Il a dit dans le podcast: «C’est une de ces choses où, d’accord, si je me présentais, le résultat serait-il complètement différent? Seraient-ils encore en vie aujourd’hui?

Holly a confirmé plus tard que les deux étaient beaucoup ensemble et étaient “ assez proches ” et que Benoit n’avait pas l’air du tout agité lors de leur échange par téléphone:

“Après qu’il ait dit ce qu’il ressentait pour moi parce que je n’étais pas venu là-bas pour passer du temps avec lui ou quoi que ce soit, c’était juste une petite conversation. Vous savez, «Comment va la télévision? Comment ça, comment ça? Comment ça se passe… »tu sais? J’ai dit: “Comment allez-vous, Nancy et vous?” Parce que je le connaissais et Nancy avait des problèmes parce que nous avons parlé et il a dit, ses mots exacts étaient: “Aww, elle se comporte à nouveau comme Hitler.” Et je ne savais pas que dire de cela évidemment parce que je ne voulais pas me lancer dans leur entreprise ou quoi que ce soit et donc j’ai juste ri un peu, suivi par une petite conversation ici et là et puis c’était tout.

En raison du calendrier de leur conversation, Holly a peut-être été l’une des dernières personnes à qui Benoit a parlé avant que les événements horribles n’aient eu lieu plus tard dans la journée.

De plus, vous devez imaginer que la situation aurait pu être très différente si Holly avait accepté de rencontrer Benoit comme il l’avait demandé.