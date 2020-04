Quelle équipe de la WWE devait être “l’opposé” du Hardy Boyz?

Scotty 2 Hotty a déclaré à Edge et Christian sur l’ancien podcast de la paire (“ Pod Of Awesomeness d’E & C ”) que lui et l’ancien partenaire de Too Cool Grandmaster Sexay étaient censés être l’opposé complet de Matt et Jeff Hardy.

Il se trouve que les paroles «Tu as l’air de voler aujourd’hui» du premier thème de Too Cool étaient un terme impropre conçu pour parodier à quel point les Hardy Boyz étaient à la mode et légitimement cool. Le tout était l’idée de l’écrivain créatif très décrié Vince Russo.

Il a approché Scott Taylor et Brian Christopher avec un seul objectif: Trop cool serait tout ce que les Hardyz n’étaient pas. L’équipe n’a jamais été censée prendre feu en tant que comédie de babyface qui portait des chapeaux de seau, des lunettes de ski et dansait comme le père de tout le monde après quelques pintes.

Russo voulait que les fans méprisent le duo pour avoir osé se présenter habillé comme des rebuts pop des années 80. Malheureusement pour lui, les gens ont finalement aimé à quel point Too Cool était exagéré, surtout quand ils ont incité Samoan Rikishi de 400 livres à casser une rainure à leurs côtés.

L’énoncé de mission initial de Scotty et Grandmaster les appelait à analyser The Hardy Boyz, à regarder leur style et à essayer délibérément de s’en éloigner le plus possible. Vince Russo mérite le crédit pour cela; c’était du génie, et cela a changé la carrière des deux gars pour toujours.