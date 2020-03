Quelle promotion est-elle meilleure?

WWE / AEW

Cet article ne va pas bien plaire aux sections du public pro de la lutte.

Il est préférable de supprimer cela en premier. Des phrases comme «différents traits pour différentes personnes» me viennent instantanément à l’esprit, et elles sont vraies. Les gens aiment des choses différentes – cela s’étend à leurs goûts en matière de lutte, et ce serait carrément un mensonge de dire que celui-ci n’a pas été saupoudré d’au moins une opinion personnelle.

Dans le même temps cependant, votre écrivain a fait de son mieux pour éliminer tout parti pris persistant de l’équation et examiner les faits exposés devant tout le monde. Tout argument comme celui-ci a besoin d’une certaine objectivité pour être crédible, et ce sujet le mérite certainement. Alors voilà. Qui le fait mieux? Juggernaut établi WWE ou nouveaux enfants sur le bloc AEW?

Chaque entreprise s’affrontera dans 10 catégories distinctes pour être couronnée gagnante. Certains seront d’accord, certains briseront leurs claviers de frustration et déclencheront des abus via les commentaires, mais c’est la beauté de cette industrie. Chacun a droit à ses propres pensées et tout le monde y gagne car il y a plus d’une option.

Rien ne va ici…