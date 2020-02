Quelle star de la WWE a dit à Keith Lee qu’il lui voulait “en tête-à-tête”?

Keith Lee a déclaré sur WWE Backstage que la série à la carte Survivor Series 2019 de novembre dernier était l’une des journées les plus intenses de sa vie professionnelle. Le champion nord-américain en titre de la NXT a été recruté dans le cadre de l’équipe de sa marque pour le match d’élimination traditionnel, et il a fini par affronter Roman Reigns lors d’une séquence de fermeture passionnante.

Le «Big Dog» a été impressionné.

Après que Lee se soit cogné fort contre Roman’s Spear et ait attendu la dernière seconde possible pour sortir d’une Powerbomb, Reigns s’est penché et a dit qu’il voulait un match en tête-à-tête avec l’homme NXT. C’était un énorme compliment à Lee.

Il a répondu: “Je serais honoré”.

La WWE n’a pas encore réservé le match en simple, mais rien ne presse. Reigns vs Lee, s’il était géré correctement, pourrait facilement titrer un pay-per-view à un moment donné, et ce serait un rêve devenu réalité pour celui qui demande aux fans de se prélasser dans sa gloire.

Lee l’a tué en tant que champion nord-américain ces derniers temps. Son premier match avec Dominik Dijakovic a secoué la maison à NXT TakeOver: Portland, et cela a une fois de plus montré à quel point Keith est athlétique pour un si grand homme.