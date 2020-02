Quelle star de la WWE a été battue parce qu’elle ne se doucherait pas?

Bruce Prichard a raconté une histoire assez unique sur son podcast «Something To Wrestle With» cette semaine.

Entre 1989 et 1990, il a dirigé Randy Savage et Sensational Sherri contre Dusty Rhodes et Sapphire. La querelle a culminé à WrestleMania VI, mais Sherri et Sapphire ont également travaillé en tête-à-tête à la demande de Vince McMahon (il voulait que Sherri enseigne les cordes à Sapphire).

Sherri était trop occupée à essayer de laver Sapphire. Sérieusement.

Bruce se souvenait d’une altercation entre les deux femmes qui frisait le ridicule. En dépit d’être des partenaires de voyage et des amis loin du ring, le couple avait des habitudes d’hygiène très différentes; Sherri ne pouvait pas supporter le fait que Sapphire ne laverait pas sa couronne ou ne se doucherait pas du tout sur la route.

Un jour, McMahon et Prichard ont été alertés d’une échauffourée dans le couloir. Sherri, qui en avait assez de la merde de Sapphire, lui a donné des coups de pied dans le cul et l’a littéralement traînée dans les douches pour un gommage. Il a fallu un certain temps à tout le monde pour les séparer et calmer les choses.

Sherri a dit à tous ceux qui écouteraient que garder la tenue de bague propre était une courtoisie commune à vos pairs. Prêcher.