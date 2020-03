Quelle star de la WWE actuelle inspire un grand spectacle à travailler plus fort?

Becky Lynch est l’inspiration numéro un du Big Show en ce moment.

Le géant légendaire est apparu sur le podcast officiel de Corey Graves “ After The Bell ” et a révélé que l’éthique de travail de Becky le laissait bouche bée. Son admiration pour «The Man» découle d’un événement en direct à Dublin, en Irlande, il y a quelques années.

Show a regardé le match de Lynch et a pensé qu’elle ne l’allumait que parce qu’elle était devant des amis et de la famille. Comme il l’apprendrait, ce n’était pas le cas. Quand il regardait encore et encore et encore, Show pouvait voir qu’il y avait une urgence à tous les matchs de Becky.

“Elle essayait de battre son adversaire, et chaque couverture qu’elle tentait traduisait ce désespoir:” J’essaie de battre cette personne – c’est un concours et je donne tout ce que j’ai “. Ce n’était pas un spotfest, c’est une histoire à laquelle vous vous impliquez émotionnellement. Vous y prêtez attention “.

Ce sont les mots de Show sur le pod. Il a ensuite décrit Bex comme un athlète qui l’a inspiré plus au cours des 10 dernières années que quiconque à la WWE. Ce sont des éloges de la part de quelqu’un qui a tout vu.