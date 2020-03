Quelle star de la WWE l’entrepreneur voulait-il remettre au clair?

Le podcast de Something To Wrestle With de Bruce Prichard est un trésor de connaissances en matière de lutte, et l’or continue de venir.

Lors d’un récent épisode, Bruce s’est souvenu d’une conversation qu’il avait eue avec The Undertaker à propos de SummerSlam 2004. Là, sur l’un des plus gros pay-per-views de la WWE, «Taker voulait mettre le JBL d’acte de talon émergeant plus net comme un sifflet. Il a même soutenu que c’était mieux pour les affaires.

Vince McMahon et pratiquement tout le monde dans les coulisses n’étaient pas d’accord.

Ils craignaient qu’une perte nette n’endommage l’aura de The Undertaker si peu de temps après son retour sous le gadget surnaturel de WrestleMania XX. Les défaites définitives n’étaient pas sur la table, alors ‘Taker a perdu contre JBL par disqualification à la place et a frappé un Chokeslam sur le personnage de Stan Hansen-meets-Million Dollar Man à travers le toit de sa propre limousine.

Cette réécriture hâtive est venue parce que «The Deadman» a refusé de battre Layfield par chute ou par soumission. Il pensait qu’un tel résultat nuirait également à la viabilité de JBL en tant que talon haut sur SmackDown, et il ne voulait pas faire dérailler quelqu’un qui obtenait enfin une sérieuse course en simple.

“ Taker voulait aider à faire de JBL une star, pas un autre aspirant qui ne méritait pas d’être champion de la WWE.