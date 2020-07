Quelle star de la WWE ne serait pas surprise de voir l’entrepreneur sortir de sa retraite?

WWE.com

S’exprimant sur un épisode récent du podcast The Sports Bubble avec Jensen Karp, la star actuelle de la WWE, Big E, a révélé qu’il « ne serait pas surpris du tout » de voir The Undertaker annuler sa récente retraite.

Bien qu’ils rendent hommage à « The Deadman » pour un épisode entier de SmackDown et « The Demon of Death Valley », tout en confirmant sa retraite dans le dernier épisode de la série The Last Ride, les fans du monde entier ne sont toujours pas entièrement convaincus qu’ils ont vu le dernier de la légendaire figure de la WWE.

Lors de l’apparition du podcast, l’actuel champion de l’équipe SmackDown Tag Big E a admis qu’il pensait que la retraite d’un lutteur était « fragile ».

«La retraite d’un athlète, que ce soit en lutte ou non, ça peut être très fragile. Nous étions tous enveloppés dans «The Last Dance» et, évidemment, MJ a pris sa retraite puis n’a pas été retiré, et c’est très courant. Et vous savez, avec un gars aussi populaire que The Undertaker, ce que je pensais être le match cinématographique, le match avec AJ [Styles], Je pensais que c’était incroyable. Et je pense qu’il peut continuer à avoir ce genre de matchs.

Beaucoup de gens pensaient que la récente rencontre entre Taker et Boneyard avec AJ Styles avait fait ressortir le meilleur de l’ancien combattant de plus de 30 ans et Big E se sent toujours capable de participer à ces matchs de style cinématographique.

« Je pense que le style de match cinématographique, je pense, est un peu mieux pour un gars comme Undertaker qui est plus âgé, qui pourrait ne pas avoir les classiques de 25 minutes dans le ring qu’il voudrait à son âge », a-t-il ajouté. «Donc, je pouvais le voir continuer à faire, comme, des matchs de cinéma pendant encore quelques années.

Avec un autre match cinématographique potentiel contre le «Phenomenal One» toujours sur les cartes, Big E pense-t-il que nous avons vraiment vu le dernier de «The Phenom»?

«Il a le pouvoir de prendre la décision quand il veut s’éloigner ou non. Je ne sais pas. Je ne ferai aucune déclaration car je ne serais pas du tout surpris s’il revenait. ‘

En toute honnêteté, Mark Calaway semble vraiment content de pouvoir enfin se diriger vers le coucher du soleil. Mais, nous avons travaillé avant …