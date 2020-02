Quelle star de la WWE Paul Heyman a-t-il appelé la “prochaine face de Raw”?

WWE.com

Buddy Murphy a récemment fait de bonnes choses sur Raw, et la star de la WWE a déclaré à Digital Spy qu’il avait un soutien puissant dans les coulisses.

Nul autre que Paul Heyman a chassé Buddy quand il travaillait encore sur SmackDown, et il a dit à l’ex-205 Live qu’il pourrait potentiellement être le “prochain visage de Raw”. C’est un éloge en effet, et cela a excité Murphy à l’idée de sauter des marques et de commencer à travailler sous le gourou créatif de la WWE.

Dans un humble moment, Murphy (qui a depuis rejoint Seth Rollins et est devenu la moitié des champions de Raw Tag-Team), a également déclaré qu’il se sentait “chanceux” d’être sur Raw. Il a ajouté que “travailler avec Paul est génial” également lors de l’interview.

Buddy était un grand fan de l’ECW en grandissant, et l’homme de 31 ans aimait regarder Heyman dans les commentaires de la WWE quand il ne dirigeait pas des artistes émergents comme Brock Lesnar. Le dévouement de Murphy à reconstruire un physique déchiqueté a aidé sa cause, mais il a également des héros d’enfance qui le surveillent.

Est-ce seulement une question de temps avant que Buddy frappe gros en tant que star de célibataires?