Quelle star pense que WrestleMania 36 sera le Mortal Kombat de la WWE?

Drew McIntyre pourrait remporter le prix de la «WrestleMania 36 Vision la plus originale».

Lors d’une interview avec Sports Illustrated, le grand Écossais a dit à quel point il était heureux que la WWE ait décidé d’aller de l’avant avec ‘Mania 36 plutôt que d’annuler l’événement. Ensuite, McIntyre a comparé le manque d’atmosphère organique des deux nuits à Mortal Kombat.

Si Drew interprète “ Babality ” sur Brock Lesnar juste là au WWE Performance Center, il aura certainement son propre moment WrestleMania, et un moment unique à cela.

Sérieusement, il est assez cool de penser que des personnages comme Raiden, Sub-Zero, Johnny Cage et Baraka pourraient traverser l’esprit du challenger du titre WWE quand il marchera sur le ring à l’intérieur du PC. Il existe également des similitudes étranges entre le “ boss final ” entre les combattants Brock et MK comme Goro et Kintaro.

Peut-être que cela fait de Paul Heyman, l’homme tirant les ficelles derrière Lesnar, Shang-Tsung?

De toute évidence, McIntyre essayait de rationaliser ce que ce serait de travailler avec Mania sans fans, mais il aurait peut-être accidentellement trouvé un visuel cool pour les fans qui regardent à la maison. Cela pourrait être expliqué un jour comme “ WWE: The Mortal Kombat Years ”.