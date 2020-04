Quelles légendes n’ont pas aimé prendre les côtelettes de Ric Flair?, Rollins / Woods, Hardyz

La WWE a publié le clip suivant de la prochaine édition du podcast “The Broken Skull Sessions”. L’épisode met en vedette Ric Flair du Temple de la renommée de la WWE, qui a mentionné Bret Hart et The Undertaker comme deux légendes qui détestaient prendre ses côtelettes:

Vous pouvez consulter la dernière édition de «UpUpDownDown» de Xavier Woods ci-dessous. Cet épisode présente Seth Rollins se comparant à Sephiroth et faisant la promotion du remake de Final Fantasy VII:

La WWE a posté la vidéo suivante, montrant The Hardyz vs Edge & Christian pour No Mercy 1999:

Charlotte Flair s’est rendue sur Twitter dimanche, faisant la promotion d’un webinaire auquel elle participera demain. Elle a dit,

«Je suis tellement excitée de rejoindre @GirlUp et @WomensSportsFdn DEMAIN lundi 4/13 pour discuter de la couverture médiatique des sports féminins! Inscrivez-vous sur https://bit.ly/2yFflkx et assurez-vous de vous connecter à 14h30 HE! »

– Mme WrestleMania (@MsCharlotteWWE) 12 avril 2020