Quelles stars de la WWE et de l’AEW Sheamus a-t-il battu pour son rôle TMNT?

Paramount Pictures / WWE / AEW

Sheamus n’était pas le seul lutteur professionnel à avoir imaginé une petite action d’écran argentique dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows.

Le grand irlandais de la WWE a révélé lors d’une interview avec Digital Spy que Daniel Bryan et Cody Rhodes étaient dans la course à la pièce du personnage de Rocksteady dans le film. Chers fans, c’est une pensée plutôt hallucinante, surtout quand il s’agit de Bryan.

Il est à peine aussi musclé ou intimidant visuellement que Sheamus, mais D-Bry le voulait. Donc, semble-t-il, le futur révolutionnaire AEW Cody; oui, Stardust aurait pu devenir l’un des serviteurs de Shredder. Mâchez ça.

Sheamus a finalement remporté le rôle et il est reconnaissant à The Miz d’avoir passé quelques heures avec lui sur la route. Le talon SmackDown dit que Miz a accepté de lire des scripts avec lui dans une chambre d’hôtel en Allemagne lors d’une des tournées européennes de la WWE, et que son dévouement l’a aidé à attraper le rôle.

Les producteurs de TMNT ont adoré la passion de Sheamus pour Rocksteady, et ils ont aimé sa livraison des lignes du personnage. Il a fini par être devancé par d’autres espoirs comme Bryan et Cody.

Désolé, les gars.