Quelqu’un sur la liste principale de la WWE a-t-il été testé positif pour le coronavirus?

Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, personne de la WWE n’a testé positif pour le coronavirus jeudi.

Cela étant dit, cela ne signifie pas que certains d’entre eux ne l’ont peut-être pas. Comme vous l’avez probablement vu aux informations, les personnes asymptomatiques peuvent se promener pendant des jours sans savoir qu’elles ont le virus. De plus, les tests sont très limités ces jours-ci, de sorte que beaucoup d’entre eux n’ont même pas pu être testés. Malgré la fermeture de nombreuses entreprises de sport et de divertissement pour le moment, la WWE organisait toujours des spectacles la semaine dernière. Ils ont SmackDown, WrestleMania 36, ​​et RAW et NXT la semaine prochaine ont déjà été enregistrés. Ce qui se passe au-delà de ces émissions reste à voir, en particulier avec presque tous les États américains émettant des ordres de «rester à la maison».

La WWE a pris des précautions avec des talents à haut risque tels que Jerry Lawler et Roman Reigns. Lawler n’était pas aux enregistrements télévisés et Reigns a été retiré de WrestleMania 36.