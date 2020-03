Quels talents sont disponibles pour les enregistrements de la WWE cette semaine

WWE

En ce moment, la WWE est en train d’enregistrer plusieurs semaines de

le programme télévisé de la société en plus de pré-enregistrer même le grand-père

de tous, WrestleMania. Et maintenant, il y a une mise à jour sur laquelle le personnel de la WWE

sont sur place pour ce calendrier de tournage mouvementé.

Via PWInsider, la WWE utilise uniquement des producteurs basés en Floride pour

ces enregistrements en cours. Plus précisément, c’est Adam Pearce, Jamie Noble, ‘Road

Dogg ’Brian James et Shawn Michaels qui ont aidé à cette

programmation.

Déjà, la WWE a enregistré plusieurs semaines de SmackDown, 205

Épisodes en direct et NXT, alors qu’aujourd’hui et demain les voit filmer quelques

Épisodes bruts. Quant à WrestleMania 36, ​​le plan actuel est d’enregistrer que

Mercredi, édition de deux jours de la vitrine annuelle des Immortels

et jeudi de cette semaine.

Bien sûr, toutes ces offres seront enregistrées à vide

Centre de performance WWE. Pour ceux qui ne le savent pas, le Performance Center est situé à

Orlando, la Floride et la WWE ne souhaitaient pas faire venir d’autres producteurs pour ces

enregistrements en raison du chaos en cours qui sévit à travers le monde à droite

maintenant.

Tous les talents et le personnel présents à Orlando sont gardés «enfermés

vers le bas »dans un hôtel que la WWE a repris – dans la mesure où la

réunions de production du matin se déroulant dans une salle de conférence de l’hôtel.