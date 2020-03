Qu’est-ce que l’enfer est le «match de Boneyard» de la WWE?

WWE.com

Comme le titre le demande: au nom de Paul Bearer, qu’est-ce qu’un «match Boneyard»?

AJ Styles a envoyé le défi à The Undertaker dans l’épisode de Raw de la nuit dernière, et même les annonceurs étaient confus quant à ce que la stipulation implique réellement. Serait-ce le match gimmick de Styles? Peu probable, car il s’agit de “ Taker – il a eu plus de matchs lancés en son honneur que quiconque dans l’histoire de la WWE.

Les classiques de l’histoire de «Deadman», comme la mention «Buried Alive», pourraient laisser des indices. Cela pourrait être la façon plutôt PG de la promotion de renommer ce combat de gadgets intemporel. Ou, “ Boneyard ” pourrait être quelque chose de nouveau qui se rapproche du nouveau / genre de nouveau / genre de look quasi-motard rétro de The Undertaker.

La légende faisait autrefois partie d’un groupe dans les coulisses qui s’appelait aussi le «Bone Street Krew». Il a «BSK» tatoué sur son corps, et donc la partie «osseuse» du gadget pourrait être un signe de tête vers cela.

Bien sûr, ce n’est qu’une conjecture à ce stade. La WWE annoncera ce qu’est un «match Boneyard» à un moment donné. Soit cela, soit ils le garderont d’une vague ennuyeuse jusqu’à ce que WrestleMania 36 se produise. Si le combat s’avère être un combat de rue glorifié, alors beaucoup de gens finiront par être déçus.

«Taker semble avoir déjà enterré le passé, alors pourquoi ne pas enterrer AJ pendant qu’il y est?