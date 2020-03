Qu’est-il arrivé à CHAQUE lutteur sur le terrain de la WWE

Alors que les caméras Breaking Ground se déplaçaient entre le Performance Center et la Full Sail University à l’automne 2015, tout était pour eux. Les choses étaient loin d’être parfaites, mais l’idée se cachait à la vue de tous.

Plus tôt cette année-là, Tough Enough avait été une autre preuve de concept putride mais rentable pour le principe “la téléréalité n’égale pas le développement des talents”, tandis que la liste principale de la WWE avait été plutôt bâclée dans son pillage de la division féminine NXT extrêmement talentueuse . WrestleMania avait laissé tomber Daniel Bryan dans la carte médiane avant que les blessures ne le mettent complètement au banc et CM Punk ne reviendrait définitivement pas.

Mais cela n’avait plus d’importance – NXT avait rempli le trou. L’arrivée de 2014 a été la première diffusion en direct du réseau et a servi de point de départ pour de nombreux fans qui avaient entendu mais non vu le projet de vanité / passion de Triple H prendre vie à Orlando. Le produit était magnifique et de mieux en mieux, à tel point qu’en 2015, il a pu vendre Barclays Center et surclasser confortablement SummerSlam la nuit suivante.

Quel moment pour être à la hausse à la WWE. Quel moment pour innover …

