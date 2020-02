Qui a essayé de parler à Cody de cette AEW Moonsault?

Cody a déclaré à Sports Illustrated que de nombreuses personnes dans les coulisses ont essayé de le faire sortir de ce spectaculaire moonsault hors de la cage lors de l’épisode de la semaine dernière d’AEW Dynamite, mais un homme en particulier était “inflexible”, il ne l’a pas fait.

Cet homme était le chef de l’AEW, Tony Khan.

Rhodes a mis Khan comme un enfer de boss parce qu’il montrait une réelle inquiétude pour la bosse et ne pensait pas qu’il était nécessaire que Cody et Wardlow aient un excellent match. Le moonsault a laissé Rhodes blessé et a été l’une des cascades les plus risquées qu’AEW ait essayées jusqu’à présent.

Cody connaissait les risques cependant, et il n’allait laisser personne lui parler de ce rebord littéral. C’est pourquoi, le jour du spectacle, il s’est délibérément éloigné du brouhaha qui se passait derrière le rideau et n’a pas parlé à beaucoup de gens.

En dépit d’être confiant qu’il pourrait réussir la plongée, Cody a passé énormément de temps à se demander s’il devait ou non le faire. Une fois qu’il avait pris sa décision, il n’y avait plus de retour possible.

Khan, qui ne s’inquiétait que pour son ami, a vu ses supplications tomber dans l’oreille d’un sourd.