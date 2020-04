Qui a présenté l’histoire de Mandy Rose / Otis à Vince McMahon?

WWE.com

Dans une nouvelle interview, Mandy Rose a révélé qu’elle était la star qui avait présenté son histoire épique avec Otis au président de la WWE, Vince McMahon.

Ce qui a commencé comme un léger soulagement comique est maintenant devenu l’une des histoires les plus convaincantes racontées à la télévision épisodique hebdomadaire. Cela pousse peut-être un peu, mais l’histoire en cours entre Mandy Rose et Otis de Heavy Machinery est définitivement devenue plus divertissante qu’elle n’avait le droit de l’être.

Avec Rose et Otis maintenant enfin un élément à l’écran, l’ancien membre de Fire & Desire a révélé qu’elle était celle qui avait initialement lancé l’angle avec McMahon après avoir remarqué l’admiration “ mignonne ” d’Otis envers elle sur les réseaux sociaux.

Rose a dit:

«Otis a toujours été dans NXT et a posté des photos de moi et a parlé de combien il m’aimait. D’une manière mignonne, pas d’une manière effrayante. Cela a continué et j’ai pensé que ce serait génial si cela devenait un scénario, en particulier une fois qu’Otis est entré dans WrestleMania. En fait, je suis allé chez Vince et j’ai présenté l’idée et il a adoré.

Et c’était tout. McMahon a clairement vu le potentiel d’Otis d’être “ trahi ” par Mandy avant que finalement la paire s’associe sur la plus grande scène de tous, et nous devons remercier Rose d’avoir semé la graine qui est finalement devenue la partie la plus agréable de SmackDown. et chaque semaine.