Qui a remporté la Classique Dusty Rhodes Tag Team 2020?

L’épisode de WWE NXT de ce soir sur le réseau USA a vu Matt Riddle et Pete Dunne (The BroserWeights) remporter le tournoi Dusty Rhodes Tag Team Classic 2020.

Lors de l’épisode de ce soir de WWE NXT, The BroserWeights a battu The Grizzled Young Veterans (Zack Gibson & James Drake) en finale du tournoi.

Pyro bien mérité.

Les #BroserWeights ont remporté le #DustyClassic 2020 !!!!! @ SuperKingofBros @PeteDunneYxB #WWENXT pic.twitter.com/b7icTYizTK

30 janvier 2020

Gagner le #DustyClassic avec ce type de performance en finale, c’est ce qui élève les carrières.

Félicitations à @PeteDunneYxB et @SuperKingofBros. #WWENXT pic.twitter.com/7asbgei7CA

30 janvier 2020

En plus du trophée de la Dusty Classic Cup 2020, Dunne & Riddle a remporté un match de championnat NXT Tag Team contre The Undisputed Era (Kyle O’Reilly et Bobby Fish). Ce match est désormais officiellement programmé pour NXT “Takeover: Portland” le dimanche 16 février.

