Qui Alexa Bliss sort actuellement

WWE

Alors qu’Alexa Bliss faisait les gros titres sur Twitter ce matin

avec l’aimable autorisation de Bowling for Soup pour sortir une nouvelle chanson qui parle de Little Miss

Bliss – une chanson beaucoup trop entraînante! – vient maintenant des nouvelles sur qui est Alexa

datant actuellement.

Selon le TMZ toujours trash, mais douloureusement fiable,

la multiple championne féminine de la WWE est en couple avec la chanteuse Ryan

Cabrera.

On dit que Cabrera est de grands amis avec plusieurs WWE

superstars, en particulier The Miz – au point qu’il est semi-régulier

présence sur Miz & Mrs.

Ce rapport TMZ affirme que Bliss – de son vrai nom Alexis Kaufman

– et Cabrera s’est rencontré pour la première fois en octobre lors d’un événement à Los Angeles pour marquer le SmackDown’s

Première FOX. Le Miz aurait eu un rôle de matchmaker dans tout cela, et

Bliss et Cabrera ont tout de suite réussi.

Non seulement Cabrera a rencontré Bliss à Chicago pendant

Le week-end de la série Survivor, mais le couple a également célébré le réveillon du Nouvel An ensemble

et ont assisté aux Grammy Awards du mois dernier ensemble – et il y a même eu une récente

voyage à Disneyland pour les deux.

Pour ceux qui ont les yeux gluants sur tout cela, vous pouvez trouver

photos du couple ci-dessous.