Qui dépeint le suicide dans la lutte d’impact?

Dans l’histoire de la lutte d’impact (TNA), de nombreux talents se sont succédé au fil des ans. Mais il reste un personnage qui peut être à jamais ancré dans son ADN; un personnage énigmatique et mystérieux connu principalement sous le nom de Suicide.

L’idée du gadget est née dans le seul et unique jeu vidéo de la société intitulé «TNA Impact!», Dans lequel Suicide est le personnage principal du mode histoire (exprimé par Low-Ki). En 2008, la société a tenté d’en tirer parti en l’introduisant dans la vie réelle lors de la résolution finale PPV. Vous trouverez ci-dessous des extraits du jeu vidéo dans lequel Suicide est né.

Qui a dépeint le suicide?

En raison de la nature du gadget, plusieurs hommes ont joué le rôle de Suicide au fil des ans. Frankie Kazarian était l’original, jusqu’à ce qu’il se soit blessé et Christopher Daniels a été invité à prendre la relève. À son retour de la ligne de touche, Kazarian revenait occasionnellement dans le rôle pour «prouver» que Daniels (que d’autres lutteurs avaient accusé) n’était pas lui. Cela a très bien fonctionné, car cela a permis aux fans de deviner qui était le vrai Suicide. En 2009, le personnage a revendiqué le championnat X-Division (Daniels et Kazarian le défendant), ainsi que la victoire d’un match X-Division King of the Mountain.

Le suicide a pris un siège arrière en 2010 en raison du régime Hulk Hogan & Eric Bischoff enterrant la division X. Kazarian et Daniels sont passés à autre chose, mais le personnage a continué. Cette fois, Suicide serait interprété par le lutteur japonais Akira Kawabata AKA Kiyoshi / Akira Raijin / Sushi. Il a cependant été de courte durée, car l’entreprise l’a abandonné quelques mois plus tard. Daniels revient brièvement sous le nom de Suicide un an plus tard, mais ce n’est qu’une apparition fugitive dans un épisode de Xplosion.

Pendant près de deux ans, le gadget était presque mort et enterré. Et puis il est réapparu de nulle part en 2013. Alors que TJ Perkins travaillait à l’origine sous le masque, cette fois, on se souviendra plus d’Austin Aries démasquant devant Hulk Hogan après avoir remporté le Championnat X-Division de Petey Williams; et révélant plus tard qu’il faisait semblant d’être un suicide après avoir volé le costume dans le casier de quelqu’un. Deux jours plus tard, le personnage a été reconditionné sous le nom de «Manik», TJ Perkins continuant sous le masque; bien que tout le monde savait que c’était lui parce qu’il avait démasqué et n’avait fait aucune tentative pour cacher son identité.

Manik !?

Alors que presque rien n’a changé dans la présentation du personnage, de nombreux fans ont gémi au changement de nom parce qu’il semblait que la société cédait inutilement aux pressions extérieures. Ils réserveraient avec plaisir des lutteurs nommés Homicide, ou surnommés «Le maniaque homicide, suicidaire, génocidaire, défiant la mort» Sabu; mais un lutteur nommé Suicide franchissait la ligne? Le Manik rebaptisé est devenu le champion de la division X, mais il n’a pas réussi et Perkins a perdu le titre quelques mois plus tard à Bound For Glory.

En 2015, Manik a été reconditionné si radicalement qu’il ne ressemblait plus au Suicide d’origine. Il était toujours masqué, mais la tenue était générique en comparaison. TJP a fini par être le seul homme à représenter Manik, car il a ensuite été libéré de la société au début de 2016; afin qu’il puisse profiter de gagner le tournoi WWE Cruiserweight Classic. En 2020, TJ Perkins est revenu au gadget Manik avec la tenue unique qu’il a utilisée de 2015 à 2016.

Depuis le départ de TJP, Suicide est décrit par Jonathan Gresham (2016) et Caleb Konley (2017-2019). Depuis que Konley a annoncé qu’il deviendrait un agent libre en mars de l’année dernière, il n’a sciemment été vu que comme un talent d’amélioration sur NWA Powerrr. En raison des frictions entre le propriétaire de la NWA, Billy Corgan et Impact Wrestling (parce qu’il voulait acheter l’entreprise mais qu’il a été démoli), il semble peu probable qu’ils accepteraient de partager le talent. Vous trouverez ci-dessous des photos des lutteurs connus qui ont représenté Suicide / Manik par ordre chronologique.

Qui est le suicide maintenant?

Dans l’épisode d’Impact Wrestling de la semaine dernière, Scott D’Amore a réintroduit le personnage de Suicide à Moose; qui avait pour mission d’embarrasser de nombreux TNA Originals. Le nouveau suicide a attaqué Moose et a révélé une tenue qui semble avoir traversé les guerres. Mais qui est Suicide cette fois? Et qui a Impact sur sa liste avec la construction de qui nous voyons dans la vidéo ci-dessous? Pour l’instant, je n’ai que trois suspects possibles.

1) Ace Austin – Quelque chose ne va pas avec le champion X-Division ces derniers temps. Bien qu’il soit connu pour être un gars visqueux et louche frappant n’importe quelle femme qu’il peut trouver, il agissait sévèrement hors de caractère la dernière fois que nous l’avons vu. Lors des enregistrements télévisés du 9 février, il est venu au secours de Willie Mack en s’interposant à un match de handicap (pour en faire un tag team) en tant que son partenaire contre Glenn Gilberti & Johnny Swinger. Ils ont gagné le match, mais Willie Mack le regarda avec une confusion totale. Il n’y avait aucune raison à ce comportement et cela n’a pas encore été expliqué.

Après avoir perdu contre Tessa Blanchard & Trey ces derniers temps, cela pourrait être un écran de fumée pour permettre à Ace Austin de continuer la lutte alors qu’il reste caché avec le titre X-Division. C’est le moyen idéal pour lui de tourner une nouvelle feuille sans être jugé pour ses pitreries passées. Il a également l’athlétisme pour réussir sans abandonner le jeu.

2) Wentz – Hors de The Rascalz, je dirais que Wentz est celui qui a le plus de mal à surmonter. Trey fait bien en tant que lutteur en simple, et Dez a un look qui lui donnera probablement toujours des réservations. Wentz, cependant, s’est senti comme la troisième roue, et ce personnage le ramène à la compétition en simple sans perturber la dynamique de The Rascalz. Il est aussi le plus grand d’entre eux physiquement, et ce nouveau suicide est plus large; il est donc peu probable que ce soit Trey, et ce n’est certainement pas Dez qui va d’un point ci-dessous.

3) Caleb Konley – La chance extérieure ici, c’est que Billy Corgan ne dérange pas Konley de travailler pour l’Impact et ils ont simplement mis à jour sa tenue vestimentaire. Mais cela me semble peu probable, car ce suicide semble plus large (comme Austin) et plus agile qu’auparavant. Ce serait énorme pour Konley s’il le décrit toujours, car il n’a pas vraiment fait grand-chose depuis qu’il est devenu agent libre l’année dernière.

Conclusion

La vidéo révèle que celui qui dépeint le suicide est caucasien. La façon dont la nouvelle tenue fonctionne est que le masque n’est pas connecté au costume, donc la couleur de peau révélée nous dit que ce n’est certainement pas Dez, ni quelqu’un de similaire comme Chris Bey.

L’épisode de la semaine prochaine mettra en vedette Suicide faisant équipe avec Manik pour la première fois, afin que nous puissions exclure TJP. À moins que quelqu’un d’autre ne soit Manik? Ce qui est très peu probable. Bien que cela puisse être Jake Crist ou Daga, cela ne ressemble pas à quelque chose qu’ils feraient en ce moment. Ou ce pourrait être quelqu’un d’autre entièrement? Un lutteur dont on ne sait pas qu’il est sous contrat avec l’Impact?

Je sais que c’est beaucoup de spéculations, mais c’est quelque chose que le personnage de Suicide a provoqué pendant près d’une douzaine d’années. Qui pensez-vous que c’est cette fois? Cherchez-vous la nouvelle tenue? Et si ce n’est pas quelqu’un sur la liste, qui pensez-vous que c’est? Merci de nous le faire savoir dans les commentaires, et merci d’avoir lu!