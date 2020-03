Qui est derrière le Awesome Edge Vs. de la WWE Histoire de Randy Orton?

WWE.com

Edge vs Randy Orton est le scénario le plus acclamé par la critique de la WWE en ce moment, malgré le fait que “ The Rated R Superstar ” n’apparaisse pas à la télévision depuis que “ The Viper ” l’a tué la nuit après Royal Rumble 2020.

Cela est dû en grande partie au magnifique travail d’Orton. En ce qui concerne le caractère, il opère près d’un niveau inégalé en carrière, coupant une promo formidable après une promo formidable et mettant en vedette plusieurs angles stupéfiants, notamment cette semaine avec Beth Phoenix.

Aussi divisif que soit le produit, les fans et les critiques sont unis: c’est un très bon programme, mais qui est derrière?

Paul Heyman, apparemment.

C’est selon un nouveau rapport de WrestlingNews.co indiquant que le directeur exécutif brut écrit la majeure partie du contenu, bien qu’il reçoive également beaucoup de commentaires des artistes eux-mêmes. Le même rapport note que le retour d’Edge (qui devrait baisser lors du Raw de la semaine prochaine) sera construit autour de l’idée qu’il est en concurrence avec les ordres du médecin.

Les anciens partenaires Classé RKO devraient s’affronter à WrestleMania 36. Dans l’état actuel des choses, c’est le match le plus chaud et le plus attendu de la gamme. Tout le monde impliqué dans cette histoire – d’Orton à Heyman – mérite un énorme crédit.