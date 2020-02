Qui est la prochaine victime du démon?

Crédit: WWE

La saison de WrestleMania est officiellement arrivée. Avant WrestleMania 36, ​​la WWE présentera son prochain spectaculaire, le WWE Super ShowDown de l’International Arena du Boulevard de Riyad, en Arabie saoudite, le jeudi 27 février, en streaming en direct sur le réseau WWE. La semaine dernière, Smackdown Live nous a donné quelques idées sur la direction de la marque bleue dans l’extravagance saoudienne.

Où la direction de la liste de SmackDown se dirigera-t-elle vers Super ShowDown? Syntoniser WWE Friday Night SmackDown en direct de San Jose, Californie sur FOX ce vendredi à 20h HNE / 19h CST pour découvrir la suite des stars de la marque SmackDown.

Qu’est-ce que Bray Wyatt a prévu?

Bray Wyatt était absent de Smackdown Live après son match brutal au Royal Rumble avec Daniel Bryan. Le champion universel apparaîtra dans la maison Firefly Fun cette semaine comme annoncé dans le dernier épisode de SmackDown Live. Qui sera la prochaine victime de The Fiend be? Bray Wyatt obtiendra-t-il un nouveau challenger du championnat universel pour Super ShowDown ou verrons-nous un visage familier?

Disparu: Selon les rumeurs, Kane serait le prochain adversaire de The Fiend au prochain salon d’Arabie saoudite le 27 février 2020. Kane a également été annoncé pour le Royal Rumble et, malheureusement, The Big Red Machine était introuvable. La WWE n’a donné aucune explication sur le statut de Kane et pourquoi il n’était pas au Royal Rumble comme prévu. Il semble que cette idée a été abandonnée et The Fiend vs Kane n’aura pas lieu. Retour légendaire: Si les rumeurs se vérifient, la légendaire Sting fera un retour dans le ring à Super ShowDown. À 60 ans, les meilleurs jours de Sting sur le ring sont loin derrière lui. Même à 60 ans, je veux revoir Sting sur le ring et ce sera une décision intelligente de le ramener. Sting est l’un des grands de tous les temps et imaginez les jeux d’esprit et les scénarios qui pourraient se développer avec Sting défiant The Fiend le 27 février 2020.Tour 3: Daniel Bryan obtiendra-t-il un coup de plus sur son rival de longue date? Le leader de The Yes Movement s’adressera à l’Univers de la WWE cette semaine comme annoncé dans le dernier épisode de SmackDown Live. Je n’exclurais pas encore un dernier match en Arabie Saoudite entre The Fiend et Daniel Bryan.

Bayley ressentira-t-il la lueur?

L’ancienne championne féminine de SmackDown, Naomi, est revenue au Royal Rumble et son objectif est de retrouver un peu d’éclat autour de sa taille. Naomi est une interprète très talentueuse et est un nouveau match pour Bayley, la championne féminine de SmackDown. Les graines ont été plantées sur SmackDown Live la semaine dernière pour ce match. Où aura lieu ce match? Les fans vont-ils embrasser ce match ou n’ont-ils aucune envie de voir Naomi vs Bayley de si tôt?

Snoozer: Naomi est très talentueuse

l’anneau, mais un match avec Bayley sera un festival de répétition. Les styles individuels

de Bayley et Naomi ne correspondent tout simplement pas et seront un match bâclé et ennuyeux.

Profondeur: La profondeur de la liste est cruciale

élément pour réussir dans la lutte professionnelle. La division féminine SmackDown Live

a un trou très flagrant dans la profondeur de leur liste. Un afflux sérieux de

le talent doit se produire rapidement pour que cette division réussisse à long terme (salaire

attention AEW, votre division féminine doit également en prendre conscience).

Braun Strowman décroche enfin l’or

Enfin, Braun Strowman a remporté son premier titre en simple au

WWE. Le «monstre parmi les hommes» peut-il faire du championnat intercontinental de la WWE un

ceinture à nouveau? Il y a une pléthore de confrontations pour Strowman pour avoir une longue et

une course significative au championnat intercontinental. Avec un CI réussi et dominant

titre, Strowman pourrait être l’homme pour détrôner son ancien mentor et l’actuel

Le champion universel Bray Wyatt plus tard cette année.

Émouvant: On pouvait voir visiblement lors de sa célébration

combien gagner son premier titre en simple signifiait pour Braun Strowman. Pendant des années,

Strowman a tranquillement été l’un des travailleurs les plus diligents de la WWE. félicitations

sur votre premier des nombreux titres de singles Mr. Strowman.NXT appelle: Shinsuke Nakamura doit être

dans NXT et est revenu au “King Of Strong Style” une fois de plus. C’est assez

comment réparer Nakamura. Ramenez la vieille musique, terminez sa course idiote au talon,

et mettre fin à son partenariat idiot avec Sammy Zayn dès que possible, et le retourner au NXT

marque où il a eu un énorme succès auparavant.Rematch: Nous aurons une revanche de Strowman vs

Nakamura au Super ShowDown ce mois-ci. Ce sera un autre rapide et dominant

victoire de Strowman et la fin du partenariat de Nakamura avec Sammy Zayn. Cette

match est la première occasion pour la WWE de mettre fin à cette terrible course de talons Nakamura.

Miz et Morrison l’ont toujours compris

Le WWE SmackDown

La division par équipe de tag est depuis longtemps sous assistance respiratoire. Il n’y a pas

pénurie de talent de tag team sur la marque bleue. Des décisions créatives qui dirigent

la division par équipe et le manque d’exposition ont fait oublier aux gens combien de talent

SmackDown Live a sur sa liste.

Des équipes talentueuses comme The New Day, Uso’s, Heavy Machinery, The Revival, The Miz et John Morrison, et Lucha House Party sont à l’avant et au centre pour toujours mettre en valeur leurs talents. John Morrison et The Miz ont remporté le coup suivant à The New Day avec une victoire contre Heavy Machinery, The Revival et Lucha House Party dans le dernier épisode de Smackdown.

Ce fut un match formidable et chaque équipe a montré combien de talent elle possède. Aurons-nous de nouveaux champions par équipe de l’équipe SmackDown couronnés en Arabie saoudite? Il semble qu’un nouveau jour pour la division des balises SmackDown arrive bientôt et nous verrons peut-être bientôt de nouveaux champions.

Futur

Étoiles: Les membres de Heavy Machinery Tucker et Otis ont un bel avenir

lutte professionnelle. La division par équipe de SmackDown sera dirigée par Tucker

et Otis plus tôt que tard. La médaille d’or par équipe sera autour de leur taille

fin des années, misez dessus! Arrêtez: Le drame sans fin

avec The Revival est odieux. Il a été signalé par plusieurs sites Web, ils ont demandé

pour leur libération encore une fois la semaine dernière. La WWE a répondu en proposant Dash et Dawson

un contrat annuel de 975 000 $ pour chaque superstar. Le renouveau sont

artistes talentueux mais ne valant pas une fraction de l’argent qu’ils auraient

offert. Laissez-les avancer et voir des pâturages plus verts. Aucune autre entreprise ne proposera

les près de 975 000 $ par an offerts par la WWE. Synergie: Je préfère les deux John

Morrison et The Miz en tant que concurrents en simple. Je dois cependant admettre qu’ils ont

une grande synergie en tant que tag team. Bien que je préfère les voir en simple

querelles, c’est amusant de les revoir ensemble. Chaque fois qu’ils travaillent ensemble,

il est évident à quel point ils aiment travailler en équipe. L’équipe SmackDown Tag

Le championnat revient d’Arabie saoudite avec Miz et Morrison!

Roman Reigns s’en prend-il au démon?

S’il vous plaît laissez les règnes romains et la querelle du roi Corbin

termine maintenant. Ça fait des mois des mêmes matchs régurgités et beaucoup de nourriture pour chiens

le long du chemin. Reigns et Corbin méritent d’être dans de nouvelles querelles passionnantes

pour élever leurs personnages.

Ne fais pas

Il: S’il vous plaît, ne nous donnez pas Roman Reigns vs The Fiend à WrestleMania 36.

Il y a tellement de meilleures confrontations pour chaque concurrent à la «Showcase of The

Immortels ». Personne ne veut ce match de si tôt.Fais le: Voyons voir

Le roi Corbin contre Braun Strowman pour le titre intercontinental et les règnes romains

vs Sheamus à WrestleMania 36. Ce sont des matchs que les gens auront derrière et

il y a beaucoup de temps pour bien écrire ces intrigues.Gênant:

Ce qui pousse les membres créatifs de la WWE à penser que les aliments pour chiens correspondent aux heures de grande écoute

la télévision est une bonne idée? C’était horrible, embarrassant, et un autre exemple

pourquoi la WWE a un public qui diminue chaque semaine.

Nous obtiendrons certainement les réponses à bon nombre de nos questions et verrons comment la carte évoluera pour la marque bleue avant le WWE Super ShowDown cette semaine. Ne manquez pas toute l’action des superstars de SmackDown ce vendredi à 20h HNE / 19h CST sur Fox.