Qui est venu avec l’entrée “Best In The World” de Shane McMahon?

Dans une interview avec Wrestling Inc, l’annonceur de SmackDown Greg Hamilton a révélé comment son introduction épique “Best In The Wooooooooooorld” pour Shane McMahon a vu le jour l’année dernière.

Selon Greg, il répétait sur le ring avant WrestleMania 35 lorsque Road Dogg et Jeff Jarrett ont demandé à entendre le plus grand appel “Best In The World” qu’il avait. En se livrant à eux, Hamilton a bouclé la ligne pendant 20 à 30 secondes et a laissé tout le monde sans voix autour du ring.

Dès qu’il a terminé, Road Dogg lui a demandé s’il serait en mesure de reproduire cela avant le match de Shane avec The Miz plus tard dans la soirée. Greg a dit qu’il le pouvait, et l’appel a continué à devenir une partie super importante de l’entrée du talon de McMahon tout l’été.

C’est un peu surprenant d’apprendre que Shane n’était pas derrière lui-même. En fait, il n’avait rien à voir avec cela, et n’a pas entendu le grand moment de Greg jusqu’à ce qu’il se dirige vers le ring pour sa bagarre ‘Falls Count Anywhere’.

Hamilton a été mis sur la sellette par deux légendes et livré quand il aurait pu facilement contrer leur suggestion en raison de nerfs. Quel travailleur.