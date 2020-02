Qui était censée être la première championne par équipe féminine de la WWE?

Ces titres de femmes par équipe de la WWE conviennent parfaitement à la taille d’Asuka et de Kairi Sane, mais il ne fait aucun doute que la promotion enregistre à peine l’intérêt pour les ceintures. Ils n’ont pas ressenti de “ gros temps ” ou tout cela depuis que Sasha Banks et Bayley les ont reconquis à Elimination Chamber 2019.

Ce n’était pas le plan d’origine.

Brie Bella a déclaré à l’émission de radio No Holds Barred d’ESPN qu’elle et sa soeur Nikki allaient à l’origine être les premières copropriétaires de la marque à lancer de nouveaux titres. Cela n’a changé que lorsque Nikki a été forcé de quitter le ring en raison de blessures au cou; incapable de s’asseoir et d’attendre une récupération (possible), la WWE a décidé d’aller dans une direction différente.

Entrez Sasha et Bayley.

Leur scénario «frenemies» a été considéré comme parfait pour les nouveaux titres. Ce n’était pas un plan directeur dirigé par Vince McMahon – il avait Nikki et Brie affectés aux choses bien avant tout le monde.

C’est probablement pour le mieux que (les futurs intronisés au Temple de la renommée) les Bella Twins n’ont pas mis leurs gants sur les titres en premier. Qu’ils soient justes ou non, ils ont toujours été considérés comme une gueule de bois depuis l’époque de la Diva, pas des bêtes de somme comme Banks et Bayley.