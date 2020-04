Qui gagne à Wrestlemania 36?

La rivalité entre Becky Lynch et Shayna Baszler s’est développée depuis que ces deux chemins se sont croisés à Survivor Series 2019. Cela a maintenant atteint un point où il est assez clair que l’ancienne championne féminine NXT est devenue la plus grande menace pour le titre de Lynch, à ce jour. .

La performance qu’elle a livrée à Elimination Chamber était unique en son genre où elle a eu cinq éliminations, à elle seule.

Ainsi, Shayna Baszler a remporté son premier match de championnat sur la liste principale à la plus grande étape de toutes. À vrai dire, elle est la favorite pour sortir du stade Raymond James en tant que nouvelle championne féminine de la WWE Raw.

Ce devrait être un match totalement unilatéral en sa faveur pour préparer l’avenir de Becky Lynch où elle a dû se gratter et revenir en haut.

Cependant, les cotes de paris publiées pour le match de championnat WrestleMania ne l’indiquent pas. Cela suggère que les deux femmes ont des chances égales de détenir l’or lors du plus grand événement de l’année.

Sky Bet a révélé que les chances de Becky Lynch contre Shayna Baszler à WWE WrestleMania 36 sont un tirage au sort. Les deux sont au prix de 5/6 pour gagner le match et sortir du «show of shows» avec l’or brillant sur leurs épaules.

La WWE peut écraser Becky Lynch pour mettre sur pied un combattant en cage de bonne foi comme Shayna Baszler, qui pourrait être un talon monstre se déplaçant en avant de WrestleMania 36.

Les chances que cette option se produise sont plutôt bonnes, car les rapports précédents affirmaient que l’homme et son homme, Seth Rollins, devraient prendre un congé après l’extravagance. Cependant, ce n’est toujours pas une chose confirmée.

En parlant de ce prochain match pour le titre, Becky Lynch a admis que Shayna Baszler est une superstar issue d’une race totalement différente.

Cela la rend encore plus dangereuse que Ronda Rousey qu’elle a battue à WrestleMania l’année dernière pour remporter le titre WWE Raw Women. Voici plus sur ce que Lynch a dit lors de l’interview avec Scott Fishman de TV Insider,

«Nous savions tous de quoi elle était capable. Shayna est un peu moins connue, mais je pense que dans ce domaine, elle avait beaucoup plus à prouver. Comme je l’ai dit dans ma promo lundi, elle cherche à réécrire l’histoire parce que les gens normaux comme moi ne battent pas les tueurs entraînés comme Ronda. Mais je l’ai fait, et je le ferai encore. Je pense qu’elle cherche à changer cela. Elle cherche donc à venir aussi vicieuse que possible. »