Qui l’a fait sur le mont Rushmore de Becky Lynch à la WWE?

Dans une courte vidéo YouTube de la WWE, une sélection des superstars actuelles de la société a divulgué qui elles choisiraient pour être dans leur WWE Mount Rushmore.

Une large sélection de stars a été piquée sur le sujet, notamment Charlotte Flair, Seth Rollins, Jason Jordan, Liv Morgan, Shayna Baszler et la championne de la WWE Raw femmes Becky Lynch.

Leurs sélections étaient les suivantes:

Charlotte Flair – Andrade, Kurt Angle, Ric Flair et elle-même

Seth Rollins – The Rock, Hulk Hogan, Vince McMahon et Steve Austin

Jason Jordan – M. Perfect, Kurt Angle, Eddie Guerrero et Steve Austin

Liv Morgan – Mickie James, Vince McMahon, Shawn Michaels et elle-même

Shayna Baszler – Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Steve Austin et Bruno Sammartino

Becky Lynch, cependant, est devenue assez précise en ce qui concerne qui a fait son Rushmore (s). Elle a affirmé qu’en termes de «Superstars», Steve Austin, The Rock, Hulk Hogan et John Cena ont tous fait la coupe. Après cela, elle a ajouté que Ric Flair, Bret Hart, Shawn Michaels et Kurt Angle étaient les «lutteurs les plus purs».

Il est toujours assez difficile de sélectionner les quatre meilleurs talents de l’histoire de la WWE, car chaque star individuelle a eu un impact sur un type de public différent, selon l’époque à laquelle elle faisait partie.

Il est difficile de contester aucune de ces sélections en toute honnêteté, car la majorité des stars choisies ont toutes eu un effet durable sur l’industrie (Liv Morgan pourrait entrer dans l’histoire de la WWE comme l’un des grands … il est encore temps ).

Que pensez-vous des sélections faites par cette récolte actuelle de talents de la WWE?

Qui fabrique votre WWE Mount Rushmore? N’hésitez pas à nous le faire savoir dans la section commentaires ci-dessous … tant que ‘King’ Corbin est introuvable.