Lors d’une récente interview avec Uproxx, R-Truth a affirmé que Brock Lesnar voulait travailler avec lui. Il a dit,

«Brock a en fait lancé des idées. Il veut travailler avec moi pour faire quelque chose à cause de ce segment. Il a présenté quelques idées. Lui et moi avons parlé après. Le ciel est la limite. Cette entreprise est en constante évolution et je change toujours avec les choses. “