Radio Chairshot de Greg DeMarco: Coronavirus et WWE WrestleMania 36

Patrick, Miranda et Greg partagent l’impact du Coronavirus sur leur vie et le déménagement de WWE WrestleMania 36 au WWE Performance Center.

Les Trios Champions of Pro Wrestling Podcasting sont en direct alors que Patrick O’Dowd, Miranda Morales et Greg DeMarco présentent une autre édition captivante de… Chairshot Radio! (Anciennement The Greg DeMarco Show.)

Les sujets de cette semaine incluent:

Combien le monde a changé depuis la semaine dernière ??? L’effet du Coronavirus sur le monde dans son ensemble, pas seulement la lutte. Patrick, Miranda et Greg partagent comment leurs mondes personnels ont changé dans toute cette folie. le déménagement de WWE WrestleMania au Performance Center sans fans. Est-ce que WrestleMania pourrait être enregistré? Le saurions-nous même? Se soucier?

Écoutez tout cela et plus encore – y compris la chanson thème de la semaine et Baron Corbin Sucks – sur l’édition de cette semaine de Chairshot Radio!

Chairshot Radio (anciennement The Greg DeMarco Show) est présenté par le Chairshot Radio Network et est disponible sur eWrestlingNews.com et theChairshot.com.

UTILISEZ TOUJOURS VOTRE TÊTE