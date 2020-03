Raison pour laquelle la WWE a fait de Goldberg le nouveau champion universel

L’un des résultats les plus choquants de la récente programmation de la WWE a eu lieu jeudi soir dernier à Super ShowDown. Goldberg a remporté le championnat universel en battant la superstar démoniaque résidente de SmackDown. Après des mois de construction du personnage de Fiend dans le personnage le plus fort possible, tout cela s’est terminé entre les mains de la superstar de retour qui a donné à l’IWC beaucoup à se plaindre.

Les fans de lutte hardcore ont marqué la décision de la WWE de faire de Goldberg le nouveau champion universel. Il est peut-être une légende, mais détruire une star émergente ne convenait pas à la plupart des spectateurs.

C’était avant tout l’idée de Vince McMahon, car il avait un objectif principal: remettre Roman Reigns au sommet de la WWE. Des rapports étaient déjà publiés sur la possibilité que la WWE réserve un match Goldberg vs Roman Reigns à WrestleMania 36.

Selon les rapports de Slice Wrestling, Vince McMahon a prédit que les fans de la WWE se seraient “révoltés” contre Roman Reigns s’il avait remporté le tournoi principal de WrestleMania contre The Fiend en particulier pour le championnat universel.

Il a donc laissé Bill Goldberg entrer en scène qui est devenu le champion. Maintenant, il perdra son titre universel WWE face à Roman Reigns à WrestleMania 36, ​​ce qui serait une décision agréable pour l’univers WWE.

Le Boss est pleinement conscient du fait que WWE Universe rejetterait Goldberg en tant que champion en titre avant WrestleMania 36. Il continuera donc à aspirer la chaleur avant d’affronter The Big Dog à la plus grande scène. Une fois qu’il aura baissé la ceinture, la WWE pourra à nouveau mettre «Roman comme le babyface de la société».

En outre, WrestleMania se tiendra à Tampa, en Floride, qui abrite Roman Reigns. Ainsi, McMahon miserait sur le soutien de sa ville natale qui devrait également jouer un rôle vital dans tout ce processus.

Comme vous pouvez le voir, la WWE a un objectif à long terme de faire de Goldberg le nouveau champion universel pour rendre Roman Reigns plus fort par tous les moyens possibles.

En parlant de cela, le Booker T du Temple de la renommée de la WWE a salué la décision de la WWE de retirer la ceinture du Fiend de manière significative. À son avis, Goldberg a peut-être été le seul à vaincre un personnage aussi fort que Fiend a été,

“J’aime ça parce que mon truc est juste ici, comment pourrions-nous retirer la ceinture du démon?”

“Qui d’autre aurait enlevé le titre au Fiend aurait été meilleur que Goldberg?”

«Quoi de mieux, Roman conquérant le démon? Ou romain à la conquête de Goldberg? Booker T interrogé sur son émission de radio.