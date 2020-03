Raison pour laquelle Paige a raté le Smackdown de la WWE cette semaine sur FOX

L’une des principales attractions pour SmackDown de cette semaine était une apparition de Paige qui a été exclue en raison de circonstances malheureuses. Apparemment, certains problèmes de voyage ont forcé le plus jeune champion des Divas de l’histoire de la WWE à rester en dehors du programme.

La superstar de 26 ans, qui travaille actuellement en tant qu’analyste sur le show WWE Backstage de FS1, devait apparaître sur SmackDown hier soir du WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Mais selon la WWE, des problèmes de voyage inévitables liés à la pandémie de coronavirus l’ont empêché. Paige a demandé à Twitter de s’excuser auprès de l’Univers de la WWE pour ne pas être venu.

Désolé les gars du voyage, il m’a été très difficile d’y arriver pour #SmackDownLIVE avec tout ce qui se passe. Complètement hors de mon contrôle. 😔 très désolé .. Mais au moins @itsBayleyWWE vous divertit pic.twitter.com/ymY8BN9IIK

– PAIGE (@RealPaigeWWE) 14 mars 2020

Elle a ensuite également tiré sur Bayack, la championne féminine de SmackDown, faisant les déclarations suivantes:

La WWE a précédemment annoncé que Paige ferait son retour sur WWE TV pour la première fois en près de six mois après sa séparation avec les champions par équipe féminine The Kabuki Warriors – Asuka et Kairi Sane. Elle a été annoncée pour apparaître dans un segment alors qu’elle affrontait la championne féminine SmackDown Bayley.

En son absence, Bayley a lancé SmackDown avec son copain Sasha Banks pour prendre des photos de l’absent. C’est à ce moment-là que Michael Cole, annonceur de la WWE, nous a informés que Paige ne serait pas sur la série en raison de problèmes de voyage. Le coronavirus mortel a menacé tous les aspects de la vie humaine et il n’est pas étonnant que l’anti-Diva ait été victime d’un effet indirect.

On ne sait pas si la WWE avait un plan à long terme réservé pour Paige et ils souhaitent poursuivre l’angle après sa non-présentation. Pendant ce temps, les spéculations sur son retour dans le ring restent un sujet de discussion depuis que la WWE a annoncé son retour à la télévision.

À l’origine, le SmackDown de cette semaine devait avoir lieu à la Little Caesars Arena de Détroit, dans le Michigan. Mais le spectacle a été transféré au WWE Performance Center en raison de l’épidémie de coronavirus. Paige vit dans la région de Los Angeles et était sur le point de couler de là si elle était à la maison. Mais la pandémie de COVID-19 lui a interdit d’avoir un atterrissage en toute sécurité en Floride.