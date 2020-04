Randy Orton et Mick Foley revivent Backlash 2004, Dick Steinborn Tribute

Les superstars et rivaux de la WWE, Randy Orton et Mick Foley ont réagi à un tweet d’un fan alors qu’ils revivaient leur bagarre macabre et sanglante de Backlash 2004. Mick a qualifié ce match de l’un des meilleurs de sa carrière.

IL Y A 16 ANS, AUJOURD’HUI – le meilleur match de ma carrière! # Backlash2004 @RandyOrton Excellent travail sur la vidéo! https://t.co/zR1TPF09KZ – Mick Foley (@RealMickFoley) 18 avril 2020

@RealMickFoley qui est probablement mon match préféré et le plus percutant de ma carrière. #stillhavethethumbtacks #thankyoumick 🙏🏼 https://t.co/1Z9XQlBnHM – Randy Orton (@RandyOrton) 18 avril 2020

Nous, à EWrestlingNews, rapportons que l’ancien lutteur de la WWC, de la NWA et de l’AWA Dick Steinborn est décédé aujourd’hui à l’âge de 86 ans. Plusieurs lutteurs et journaliste Mike Mooneyham ont pris un moment pour réfléchir sur la vie de Steinborn, en publiant des hommages sur Twitter.

Merde, la tristesse cette semaine ne s’arrête jamais! Dick Steinborn est décédé ce matin. L’un des “plus grands travailleurs” de notre industrie et un grand général de bague. DÉCHIRURE. mon ami – Les Thatcher (@LesThatcher) 18 avril 2020

La lutte professionnelle a perdu un autre grand succès avec le décès de Dick Steinborn à l’âge de 86 ans. Maître conteur et trésor de l’histoire de la lutte, Dickie était un incroyable technicien de tapis et général de ring. Le bon gars ultime. pic.twitter.com/aZ0AM7vK7M – Mike Mooneyham (@ByMikeMooneyham) 18 avril 2020

Godspeed, Dick Steinborn. Reposez-vous bien, monsieur. – Adam Pearce (@ScrapDaddyAP) 18 avril 2020

Je viens d’entendre le décès de Dick Steinborn, l’un des artistes de lutte les plus doués de tous les temps. Extrêmement talentueux et un bon gars. Si je devais comparer, Dickie était une version antérieure de @AJStylesOrg et avait même du temps pour cette recrue lors de ma première année. RIP M. Steinborn. – 𝔻𝕣. 𝔻𝕦𝕥𝕔𝕙 (@DirtyDMantell) 18 avril 2020