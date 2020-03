Randy Orton pas content de la WWE Wrestlemania 36 Poster

La superstar de la WWE Raw, Randy Orton, se prépare à affronter l’ancien partenaire de l’équipe de tag RKO noté Edge à WrestleMania 36. L’histoire en cours a été élue la meilleure par les fans de la WWE sur les réseaux sociaux. Il est tellement compact que la WWE pourrait facilement faire de celui-ci l’événement principal de la vitrine des immortels, facilement. Mais pour une raison quelconque, la WWE a choisi d’ignorer celui-ci dans le matériel promotionnel.

Les dernières affiches annonçant l’événement WrestleMania 36 sont sorties et Randy Orton n’en est pas content. La raison évidente derrière cela est que la WWE le retire de la liste des principaux événements de l’affiche.

Edge & Roman règne sur Twitter sur le Main Event de Wrestlemania 36

Donc, le champion du monde à 13 reprises a évacué les frustrations sur les médias sociaux, ouvertement et nous ne le blâmerons pas non plus. Agissant comme le meilleur talon de la liste active, il exige toute l’attention que la WWE peut ne pas vouloir accorder.

Comme indiqué précédemment, WrestleMania 36 va maintenant être un spectacle de deux nuits au WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Pour hype les promotions, la WWE a publié une affiche sur le compte Instagram ainsi que sur d’autres plateformes.

L’hôte de WrestleMania nouvellement annoncé, Rob Gronkowski, est présenté à l’avant et au centre. D’autres superstars, dont John Cena, Roman Reigns et Drew McIntyre, la championne féminine RAW Becky Lynch et la championne de la WWE, Brock Lesnar sont également présentes tandis que Randy Orton est absent.

Daniel Bryan quitte la lutte à plein temps dans la parentalité de la WWE

Le Viper n’était pas content de cela et il a pris son compte Instagram pour répondre à ce post. Orton a partagé ses réflexions sur le fait d’être négligé avec la déclaration suivante: “Eh bien, ce ne sont pas des conneries. #letmecounttheways ”

Espérons que la WWE entendra ses rancunes et prendra des mesures immédiates pour dissimuler l’erreur. Même à cet âge, Randy Orton a été un atout pour l’alignement qui continue d’offrir des matchs de chapiteau à toute occasion. Lui donner une place dans l’affiche de WrestleMania n’est pas une tâche très difficile.

À l’origine, WrestleMania devait émaner du Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, mais il se déroulera désormais du 4 au 5 avril à partir de plusieurs endroits. Le WWE Performance Center sera l’un des sites alors que les sites secondaires seront confirmés prochainement.

Edge contre Randy Orton sera l’un des grands matchs de la soirée WrestleMania 36 avec un mauvais sang personnel réservé entre eux. Lundi soir dernier RAW, Edge a défié Randy Orton pour un match Last Man Standing. Orton répondra à cela dans la prochaine édition le 23 mars.