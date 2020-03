Randy Orton RKOs Beth Phoenix sur WWE Raw

WWE.com

Beth Phoenix est entrée dans la WWE Raw hier soir pour fournir une mise à jour médicale sur son mari, Edge, après l’agression brutale de Randy Orton contre “ The Rated R Superstar ” en janvier, mangeant un RKO choquant pour ses problèmes.

La nouvelle que Phoenix devait apparaître dans l’émission de la nuit dernière a suscité des spéculations immédiates sur ce que l’horrible chose que ‘The Viper’ ferait pour ‘The Glamazon. Nous avons obtenu la réponse à la fin de leur segment, avec Phoenix giflant Orton quand il a prétendu aimer Edge et les enfants de la famille Copeland plus qu’elle ne le pouvait, puis goûter le geste de signature de Randy.

Ainsi a fermé un autre segment formidable dans cette rivalité, avec Phoenix et Orton tirant sur les cordes du cœur tout au long. Randy a blâmé Beth d’avoir permis le retour d’Edge, affirmant qu’il avait peur que quelqu’un place son ancien partenaire de l’équipe d’étiquette dans un fauteuil roulant, tandis que Phoenix était réduit en larmes alors qu’Orton la déchirait pour ne pas être intervenu et avoir stoppé son retour autodestructeur. Des trucs brillants, et la récente séquence chaude d’Orton continue.

La publicité d’Edge à Washington DC apparaît dans l’épisode de Raw de la semaine prochaine, le 9 mars. Compte tenu de ce que Orton a fait à Phoenix, Matt Hardy et Edge lui-même, cela devrait être plus chaud que la surface du soleil.