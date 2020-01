Rapport – AJ Styles blessé au Royal Rumble

Selon certaines informations, AJ Styles a été blessé lors du match du Royal Rumble dimanche soir. Styles s’est blessé à l’épaule gauche à la suite d’une lance d’Edge.

Après le spot, un arbitre de la WWE s’est levé sur le tablier et a dit quelque chose à Edge, et Edge a éliminé les styles juste après. Le personnel médical de la WWE est venu sur le ring et Styles a été évalué dans les coulisses.

Après le spectacle, Styles avait le bras enroulé et subira des tests plus tard dans la journée (lundi) pour déterminer l’étendue de la blessure.