Rapport – Arena refuse d’accueillir un événement AEW en raison de sa relation avec la WWE

Le Heritage Bank Center de Cincinnati, dans l’Ohio, a refusé d’accueillir des événements AEW en raison de leur relation existante avec la WWE, selon les rapports de Fightful Select.

Selon certaines sources, Jon Moxley est la personne qui pousse les responsables d’AEW à organiser un spectacle dans la région de Cincinnati. Tout Elite Wrestling a la possibilité de gérer le Centre Cintas de l’Université Xavier, qui a une capacité de 10 000 personnes.

Auparavant, la WWE avait tenté d’empêcher New Japan Pro Wrestling et Ring of Honor d’exécuter leur Supercard G1 au Madison Square Garden l’année dernière. Au plus fort des «Monday Night Wars», il était courant que la WWE et la WCW se bloquent mutuellement des lieux.